D-100'deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa D-100'deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

D-100'deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

D-100'deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu 44 Evler Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Sözer (45) idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sapakta bulunan demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada Adem Sözer, kullanılmaz hale gelen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sözer'i sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile Sözer, kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözer hayatını kaybetti. Sözer'in cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Derince, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü
Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kaldı sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:44 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
17:43 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - HDP Adana Milletvekili Oruç - Son Dakika Haber
17:41 Polonya'nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu - Son Dakika Haber
17:40 TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. - Son Dakika Haber
17:40 Yaylada 10 gündür aranan yaşlı adamın yakınları umutlu - Son Dakika Haber
17:07 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı - Son Dakika Haber
16:51 Son Dakika: Saadet Partisi, oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:50:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: D-100'deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]