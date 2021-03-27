D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı - Son Dakika

D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı

27.03.2021 14:09
D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı izlemek için karşı şeritte yavaşlayan araçlar sebebiyle meydana gelen kazada ise şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Ankara İstikametinde Huzeyfe Ü. İdaresindeki 41 HU 214 Toyota marka otomobil, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda yavaşladı. Yavaşlayan otomobile, arkadan gelen Orhan E. İdaresindeki 41 ABJ 937 plakalı Peugeot marka otomobili ve Ahmet Y. İdaresindeki 61 ABG 134 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 41 ABJ 937 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan E., yanındaki Nazan E. ve hafif ticari aracın içindeki Aygül A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından karşı şeritte kazayı izlemek için duran araçlar ise bir başka kazaya sebep oldu. Kazayı izlemek için duran araçlar sonrasında yavaşlayan 34GY 8589 plakalı Volkswagen marka cipe, Şükrü K. 54 ADL 375 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Meydana gelen ikinci kazada ise otomobilde bulunan Fatma İ.G. yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen 5 aracın karıştığı kaza sebebiyle, D-100 Karayolunda her iki yönde de yoğun trafik oluştu. Toplamda 4 kişinin yaralandığı, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı
D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı
D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı
D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı

D-100 Karayolu, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı - Son Dakika


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