D-100'deki makas kazası kamerada - Son Dakika
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D-100'deki makas kazası kamerada

7 saat önce

100 Karayolu Florya mevkiinde makas atarken kaza yaptığı öne sürülen otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi.

D-100'deki makas kazası kamerada, System.String[]
D-100 Karayolu Florya mevkiinde makas atarken kaza yaptığı öne sürülen otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza saat 13.00 sıralarında D-100 Florya mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü sağ şeritte seyreden araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Takla atan otomobildeki iki genç kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin tek şeritten sağlanması nedeniyle Edirne istikametine yoğunluk oluştu. Kaza yerine getirilen çekicinin çelik halatı yetersiz olunca aracı ters çevirmek ekiplere düştü. İtfaiye, polis ve zabıta ekipleri hep birlikte takla atan otomobili iterek ters çevirdi ve çekiciye yaklaştırdı.

Otomobilin çarptığı aracın sürücüsü, "Makas atıyordu . Ben 60 kilometre ile gidiyordum sol köşeye vurunca araç takla attı. Gördüğünüz gibi en az 500 metre sürüklendi" dedi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından D-100 Edirne istikametindeki tüm şeritler trafiğe açıldı.


- İstanbul
Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
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