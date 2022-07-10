Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı

10.07.2022 12:18

Son dakika haber: Gece saatlerinde Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 yan yolunda meydana gelen gizemli kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Gece saatlerinde Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 yan yolunda meydana gelen gizemli kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Trafikte çıkan tartışma neticesinde kamyon ile farklı bir araç sürücüsü birbirlerine silahla ateş açtı. Olay, yaralı kamyon sürücüsünün seyir halindeyken bariyerlere çarptığı kaza neticesinde gün yüzüne çıktı.

Olay, gece saatlerinde Arifiye ilçesi D-100 karayolu yan yolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonu D-100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi ile birlikte bölgeye giden ekipler sürücüyü, silahla yaralanmış şekilde buldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İncelemeler neticesinde olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Hafriyat kamyonu sürücüsü B.E. ile farklı bir aracın sürücüsü R.K.'nin arasında trafikte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın devamında taraflar yanlarında bulundurdukları silahlar ile birbirlerine ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet etmesi neticesinde B.E. ve R.K. yaralandı. Yaralı şekilde yoluna devam eden hafriyat kamyonu sürücüsü B.E.'nin idaresinden çıkan kamyon bariyerlere çarparak durabildi. B.E., kaza ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılırken, R.K. ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri konuyla ilgili incelemelerini sürdürürken, yaralıların ise durumlarının iyi oldukları öğrenildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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