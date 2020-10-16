D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı - Son Dakika

D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı

16.10.2020 08:54
D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı, System.String[]

BOLU'da, 1991'de yapılan duble yol çalışmasının ardından arazisi kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

BOLU'da, 1991'de yapılan duble yol çalışmasının ardından arazisi kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması yönündeki kararı onadı. Ancak, Ö.Y. ile Karayolları arasında orta yol bulundu. Karayolları mülkün tescilini almaya karar verdi ve böylece D-100 kara yolundaki asfaltın özel mülk olduğu gerekçesiyle kaldırılması durumu ortadan kalktı.

Bolu'da, D-100 karayolunun 1991 yılında genişletilerek, duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkiindeki Ö.Y.'ye ait tarla da yolun geçtiği alan içinde kaldı. Ö.Y., üzerinden D-100 yolu geçen arazisine ait emlak vergisini, yıllar boyunca ödemeye devam etti. Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı bulup, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılmasına hükmetti. 17 Ocak 2020'de de Bolu İcra Mahkemesi'ne müdahalenin menedilerek, asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderildi.

Ö.Y.'nin avukatı Cihan Yavuz, kararın ardından müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek, refüje de mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Kararın olduğu tabelada, 'Özel mülktür. Asfalt kaldırılacaktır' yazısı yer aldı. Daha sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü ile davacı Ö.Y. arasında anlaşma sağlandı. Böylece, 2020 yılından itibaren icra uygulaması başlanan alanla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile tarla sahibi arasında yaşanan sorun çözüldü.

Avukat Cihan Yavuz, Karayolları Genel Müdürlüğü ile müvekkili arasında anlaşma sağlandığını ifade ederek, "İcranın kesinleşmesine ve aradan geçen 9 aylık süreye ve muhtıraya rağmen idare hareketsiz kaldı. Bu durum karşısında cebri icra yöntemi uygulamak dışında bize bir yol kalmadı. Tabii bu süreç haber konusu oldu ve bütün Türkiye'nin malumu oldu. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlükten kamulaştırma başmühendisi olan arkadaşlar heyet olarak geldiler. Öncelikle sürecin bu kadar uzun sürmüş olmasından ve yaşanan gecikmeden özür dilediler. Müvekkilim de kamu yararını kendi özel yararından üstün tuttuğu için bir orta yol bulundu. Sulh olundu. Kamulaştırma işlemleri için anlaşma sağlandı. Bu durum sonrası taşınmazla ilgili bir sıkıntı kalmadı. Karayollarından bu mülkün tescili sağlanacak. Bu durumla birlikte D-100 kara yolunun kaldırılma sıkıntısı bertaraf edilmiş olacak. D-100'ün asfalt kaldırılması gibi bir durum artık yok" dedi.


D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı
D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı
D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı
D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Hukuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı - Son Dakika

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