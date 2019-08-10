Son Dakika Haberleri: D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu

12 dakika önce

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle, D- 100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Samsun-Karabük bağlantı kesiminde etkili oluyor.
İstanbul istikametine ise trafik normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bu arada trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile görüntülendi.
Kurban Bayramı, İstanbul, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu
Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı Çorum'da sahibinden kaçan kızgın boğa, kafeyi birbirine kattı! O anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 22:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]