Zaman zaman duran trafik nedeni ile uzun kuyruklar oluştu. Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika

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