D-100 kara yolunda yoğunluk
46 dakika önce
Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:59 Kaynak: AA
tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük
kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor. Karadeniz
'deki illerden İstanbul
, Kocaeli
, Sakarya
'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunluk, Karabük'ün Eskipazar
ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük- Bolu
il sınırı kesiminde etkili oluyor. Samsun
istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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