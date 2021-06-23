D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yol kenarlarında biriken kum ve çöplerin temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda yol ve sürüş güvenliğini sağlamak için temizlik çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, bölgede aralıklarla etkili olan sağanağın ardından yol kenarında biriken kum, taş ve ağaç parçaları ile çöpleri temizliyor.

Su kanalları ile yol kenarındaki menfezler de ekiplerce temizleniyor.