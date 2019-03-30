Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkinde Trafik Kazası; 2 Yaralı

D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkinde Trafik Kazası; 2 Yaralı

1 saat önce

Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkinde Trafik Kazası; 2 Yaralı, System.String[]
Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sularında Cevizlibağ D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar yönüne seyreden Mustafa E., idaresindeki 34 EM 1135 otomobil, Furkan D., yönetimindeki 34 FB 7405 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Furkan D.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı, önce yol aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin motoru yerinde koparak yol kenarındaki bariyerlerin dibine savruldu. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan iki otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, motor kısmının yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:17 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Cevizlibağ, 3. Sayfa
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