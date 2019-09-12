D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk
2 saat önce
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü. Trafikte uzun süre bu şekilde ilerleyen iki sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O anlar kameraya yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Ayakla ittirilerek götürülen motosiklet
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