Son Dakika Haberleri: D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk
Son Dakika Güncel Haber

D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk

2 saat önce

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk, System.String[]

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü.  Trafikte uzun süre bu şekilde ilerleyen iki sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.  O anlar kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Ayakla ittirilerek götürülen motosiklet


D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı
Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]