Son Dakika Haberleri: D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk
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D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

D-100 karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk, System.String[]

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü.  Trafikte uzun süre bu şekilde ilerleyen iki sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.  O anlar kameraya yansıdı.

- İstanbul

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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