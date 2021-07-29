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Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı

29.07.2021 04:10

Gelen son dakika haberine göre 100 Karayolu Edirne istikameti Kartal Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen sürücünün kullandığı otomobil 2 araca çarptı.

D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen sürücünün kullandığı otomobil 2 araca çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü aracını terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İlk kaza saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil başka otomobillere de çarptı. Toplam dört otomobilin karıştığı kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 KARAYOLU EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen 34 BNG 795 plakalı otomobil sürücüsü önünde duran 34 JN 2725 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs önünde duran başka bir otomobile çarptı. Kaza sebebiyle minibüste bulunan iki kişi yaralanırken kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü aracını terk edip bariyerlerden atlayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. İkinci kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu kazaya sebep olan 34 BNG 795 plakalı otomobil içerisinde alkol kutuları bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan iki kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Olayın görgü tanığı bir kişi, "Orta şeritten geliyordu. Bayağı bir hızlı geliyordu. Siyah araba durmuştu. Hızlı geldiği için yandan vurdu. Ondan sonra adam şuradan karşıya geçti. Yürüyordu ve ondan sonra kaçtı. Hızlıca kaçmaya başladı. Aracını bırakıp kaçtı. Yaralanan olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu. Kaza sebebiyle araçlardan yola dökülen yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlanırken polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.  Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı

D-100 Karayolu, Otomobil, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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