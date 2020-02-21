D-100 Karayolu'nda engel tanımayan bisikletli - Son Dakika

KARTAL D-100 Karayolu'nda tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelen amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, "Hedefim milli sporcu olmak." dedi.

Kartal D-100 Karayolu'nda dün tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. 17 yıl önce geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden ama azimle hayata tutunan amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, hedefinin milli sporcu olmak olduğunu söyledi. Antrenmanlarını Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelerek yapan engelli sporcu, hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor.

"KAZA GEÇİRDİĞİM DE OLDU"

Ahmet Dönmez, "Gebze'de oturuyorum. 30 yaşındayım. Paralimpik sporcuyum amatör. Hedefim milli sporcu olmak. Gebze'den İstanbul'a gidiyordum. Antrenmanlarımı Gebze İstanbul arası yapıyorum. Aynı zamanda yüzücüyüm. Profesyonel yüzüyorum. Ama hedefim milli sporcu olmak. Korku yok. Yüce rabbim yürek vermiş kullanıyoruz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Zaten kaza geçirdiğim de oldu. Araba çarptı bana. Ailem tek bacak sürdüğüm için korku yaşıyor. 2003 yılında bundan 17 sene evvel, 13 yaşındayken çocuk yaşlarda babamın kullanmış olduğu kamyonun ben dışarıdaydım ön tekerinin altında kaldım. Görünmez kaza, babamın da suçu yok." dedi.

"HEDEFİM MİLLİ SPORCU OLMAK"

Dönmez, "Engelli olsun normal sağlıklı insanlar olsun, şimdi soruyorlar 'Tek bacak nasıl sürüyorsun?' Herkes yapabilir bu sporu önemli olan bir işe başlamak. Başladığın zaman devamı geliyor. Bir şeyi yeterince istemek önemli. Aşkla yapmak, aşkla yaptığınız zaman zaten karşınıza zorluk çıksa da o zorlukları aşarak yolunuza devam ediyorsunuz. Siz zaten istedikçe Allah da yardım ediyor. Ben bu sporu, bisikleti, yüzmeyi amatör olarak yapıyorum ama zaten hedefim milli sporcu olmak. Ben antrenmanlarımı yapıyorum." diye konuştu.

"YARIŞLARA GİTMEK İSTİYORUM, GİDEMİYORUM"