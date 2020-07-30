D-100 Karayolu'nda makas iddiası: İki araca çarpan otomobil takla attı - Son Dakika

D-100 KARAYOLU'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Merter Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Makas atarak ilerlediği iddia edilen İbrahim Boncuk yönetimindeki 03 VK 542 plakalı otomobil, önce Numan Önder yönetimindeki 34 TEL 76 plakalı taksiye, ardından Mehmet Canpolat yönetimindeki 34 HB 1211 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Boncuk yönetimindeki otomobil takla atarken, Mehmet Canpolat'ın kullandığı otomobil ise yan devrildi. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan İbrahim Boncuk'u çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

"ÖNDEN GİDEN OTOMOBİL İLE YARIŞIYORLARDI"

Kazayı yara almadan atlatan taksi sürücüsü Numan Önder "Önden giden bir otomobil ile yarışıyorlardı. Benim sağımdan makas atıp, ön tarafta sağdaki siyah araca çarptı. Hem bana hem öndeki araca çarptı. Çarptığı araç devrildi. Kendisi de devrildi. Bende zor durabildim." dedi. Yaralılardan sürücü İbrahim Boncuk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(FOTOGRAF)

- İstanbul