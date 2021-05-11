Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

11.05.2021 03:52

Edinilen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAAvcılar, D-100 Karayolu Edirne istikametinde motosiklet önünde seyreden TIR'a çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Avcılar, D-100 Karayolu Edirne istikametinde motosiklet önünde seyreden TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'a adeta ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkasındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza Avcılar, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 MZ 0604 plakalı motosikleti kullanan Rustamov Doston (26) Avcılar mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde seyreden sürüsünün ismi öğrenilemeyen 43 AAE 924 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet TIR'a ok gibi saplanırken, sürücü Doston ve beraberindeki arkadaşı ise yaralandı. Kaza sonrası hemen duran TIR sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Doston'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücünün arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'a adeta ok gibi saplanan motosiklette bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

D-100 Karayolu, İstanbul, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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