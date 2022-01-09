D-100 Karayolu'nda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde akan trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 00.10 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Akan trafikte tehlikeli hareketler yapan, şeritler arasında tehlikeli şekilde geçişler yapan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin şeritler arasında hızlı ve kontrolsüz bir şekilde geçiş yaptığı, sol şeritte bulunan bir otomobili sıkıştırmaya çalıştığı ve daha sonra önündeki araçlara makas atarak gözden kaybolduğu görünüyor. Polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.