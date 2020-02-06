D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı - Son Dakika

D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı

6 saat önce

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlaklar nedeniyle, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı, System.String[]

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlaklar nedeniyle, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, yan yolun Topkapı istikameti Ambarlı Kavşağı mevkisindeki asfaltta henüz bilinmeyen bir nedenle çatlak meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çatlakların bulunduğu şeritleri trafiğe kapatırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Akşam trafiğinin de etkisiyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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