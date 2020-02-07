D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı

1 saat önce

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı.

D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı, System.String[]

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı.

D-100 Karayolu Ambarlı Kavşağı mevkisindeki asfaltta çatlaklar oluşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Topkapı istikameti yan yolu kapatıldı.

Çatlak oluşan yerlere zift döken ekiplerin onarım çalışması sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında, polis de trafik güvenliği sağlamak için önlem aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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