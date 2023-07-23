D-100 Karayolu'nda Otobüs Şoförü ve Otomobil Sürücüsü Arasında Gerginlik - Son Dakika
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D-100 Karayolu'nda Otobüs Şoförü ve Otomobil Sürücüsü Arasında Gerginlik

23.07.2023 12:06

D-100 Karayolu'nda Üsküdar istikametinde ilerleyen şehirlerarası otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında şerit değiştirme gerginliği yaşandı. Otobüs şoförü ve muavin, otomobile su şişesi fırlattı. Olay cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

D-100 KARAYOLU'nda Üsküdar istikametinde ilerleyen şehirlerarası otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre, şerit değiştirme gerginliği yaşandı.Otobüs şoförü ve muavini, otomobile su şişesi fırlattı.Yaşananlar sırasında otomobildeki ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, D-100 Karayolu Kadıköy Acıbadem mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 BEN 51 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil arasında şerit değiştirme nedeniyle gerginlik yaşandı. Otobüs şoförü, şerit değiştirmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü ile anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine otobüs şoförü, elindeki su şişesini sol şeritte ilerleyen otomobile fırlattı.  Bür süre sonra, şoförün yanında bulunan muavin de önünde bulunan su şişesini otomobile attı. Otomobildeki aile şaşkınlık yaşarken, ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-100 Karayolu'nda Otobüs Şoförü ve Otomobil Sürücüsü Arasında Gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100 Karayolu'nda Otobüs Şoförü ve Otomobil Sürücüsü Arasında Gerginlik - Son Dakika
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