D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı
20 dakika önce
100 Karayolu'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:00 Kaynak: DHA
BEYOĞLU D-100 Karayolu
'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
D-100 Karayolu Okmeydanı
Mevkii Ankara
istikametinde saat 08.00 sıralarında 28 AAG 612 plakalı otomobilin sürücüsü, Haliç
Köprüsü'nü geçtikten sonra aracının motor kısmından duman çıktığını gördü. Aracını sağa çekip sürücü kendini dışarıya attı. Yanan araç itfaiye ekiplerine bildirildi.Yoldan geçen diğer sürücüler yanan aracı yangın tüpü ile söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle Mecidiyeköy
istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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