D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklet ile tehlikeli yolculuk - Son Dakika

- D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklet ile tehlikeli yolculuk
İSTANBUL - D-100 karayolu Maltepe'de mevkiinde üzerinde sepetli motosiklet ile seyir eden iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı.
Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle D100'de tehlikeli yolculuk yapan 2 kişi kameraya yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti. Sürücünün zaman zaman hızlandığı ve trafikteki diğer araçları solladığı kameralara yansıdı. Tehlikeli yolculuk sürücünün gözden kaybolmasıyla son buluyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:14 - Kaynak: İHA
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