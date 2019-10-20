D-100 KARAYOLU'NDA TORPİL ATTI, OTOBÜSÜN ALTINDA PATLADI

Çağlayan Mevkii'nde motosikletli bir sürücünün, şaka yapmak için yakarak arkadaşlarına attığı torpillerden biri yoldan geçen halk otobüsünün altında, diğeri ise aracın egzozunda patladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mevkii'nde 3 motosikletli sürücüden biri güvenlik şeridinde durdu. Diğer arkadaşları yanına gelirken, yoruldukları için durduklarını söyleyen motosikletli, cebinden çıkardığı torpili yakmaya çalıştı. Arkadaşlarının şakalaşmak amaçlı kendisine torpil atacağını fark eden diğer motosikletli kaçmaya başladı. Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak attı. Torpil egzozun içinde patlarken, tüm bunları yaparken kahkahalar attı. D-100 Karayolu'nda hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletliler, o anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Kask kamerası görüntüleri

-Torpili atması

-Otobüsün altında patlaması

-Egzozda patlayan torpil

-Kahkaha atmaları

-Genel ve detaylar

- İstanbul