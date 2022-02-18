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D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI - Son Dakika

D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

18.02.2022 07:22

Kadıköy'de D-100 Karayolu zincirleme kaza meydana geldi.

Kadıköy'de D-100 Karayolu zincirleme kaza meydana geldi. Otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyonet, duraktan yolcu almak için duran otobüse çarptı. Kazada, kamyonet içerisindeki 2 kişi araçta içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, dün saat 22.40 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Muharrem G. idaresindeki 34 EG 3409 plakalı kamyonet, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak yolcu almak için durağa yanaşan 34 HJ 3496 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlardan yola akan yakıt ve yağ nedeniyle kumlama çalışması yapıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Selim Özkan, "Birisi arkadan bana çarptı. Ben öndeki minibüse çarptım. Zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sadece kamyonetteki bayan biraz rahatsızdı. Ambulansla eşiyle birlikte hastaneye götürdüler. Kazadan dolayı biraz heyecan var bizde" dedi.

D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI
D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI
D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

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D-100 Karayolu, Göztepe, Kadıköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI - Son Dakika
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