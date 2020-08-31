D-100 Karayolu'ndan geçmek isterken otobüs çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

D-100 Karayolu'ndan geçmek isterken otobüs çarptı: 1 ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 Karayolu'ndan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş halk otobüsünün çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. isimli vatandaş bariyerlerden atlayarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen 41 BR 318 plakalı halk otobüsü duramayarak İbrahim B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile İbrahim B. yaralandı. Yaşanan kaza sonrasında araçta bulunan yolcular İbrahim B.'nin yardımına koşarken, bir yandan da durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otobüste yolculuk eden Buket Döner isimli bir hemşire tarafından İbrahim B.'nin ilk müdahalesi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İbrahim B. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.