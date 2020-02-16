D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

21 dakika önce

Sakarya D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Dörtyol Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 KE 660 plakalı otomobil ile 34 FT 259 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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