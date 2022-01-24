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D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı - Son Dakika

D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı

24.01.2022 18:46

- D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kapanan D-100 Karayolu Ankara-İstanbul istikameti kontrollü olarak yeniden açıldı.

- D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı

ANKARA - Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kapanan D-100 Karayolu Ankara- İstanbul istikameti kontrollü olarak yeniden açıldı.

Dün akşam 17.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeni ile D-100 Karayolu Bolu Dağı Tüneli mevki Ankara-İstanbul istikameti kapatılmıştı. Sabah 06.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile D-100 Karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

KGM, D-100 Karayolu'nun açıldığına dair bir paylaşımda bulundu. KGM yaptığı paylaşımda, "İstanbul-Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

KGM ekipleri, karayolu üzerinde belirli aralıklara yol tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı
D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı
D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı

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D-100 Karayolu, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100 Karayolu trafiğe kontrollü olarak açıldı - Son Dakika
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