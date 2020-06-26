D-100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi - Son Dakika

Maltepe'de bir genç maddi sıkıntılar yüzünden D-100 karayolunda bulunan üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. Güvenlik amaçlı D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.

Olay saat 13.45 sıralarında Maltepe Altıntepe üst geçitinde Ercan T. isimli şahsın intihar girişiminde bulunmasıyla meydana geldi. İddiaya göre maddi sıkıntılar yüzünden intihar etmek isteyen genç üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak D-100 karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra emniyet güçleri intihar girişiminde bulunan Ercan T.'yi ikna etmek için yanına gitti. Maddi sıkıntılar yüzünden intihar etmek isteyen genci komiser yardımcısı başarılı bir şekilde ikna ederek üst geçitten aşağı indirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken D-100 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İntihar girişiminde bulunan genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL