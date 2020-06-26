D-100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi - Son Dakika

D-100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi

100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi Maltepe'de bir genç maddi sıkıntılar yüzünden D-100 karayolunda bulunan üst geçite çıkarak intihar etmek istedi.

D-100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi

Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor

İSTANBUL - Maltepe'de bir genç maddi sıkıntılar yüzünden D-100 karayolunda bulunan üst geçite çıkarak intihar etmek istedi. Güvenlik amaçlı D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.

Olay saat 13.45 sıralarında Maltepe Altıntepe üstgeçitinde Ercan T. isimli şahsın intihar girişiminde bulunmasıyla meydana geldi. İddiaya göre maddi sıkıntılar yüzünden intihar etmek isteyen genç üstgeçite çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak D-100 karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra emniyet güçleri intihar girişiminde bulunan Ercan T.'yi ikna etmek için yanına gitti. Maddi sıkıntılar yüzünden intihar etmek isteyen genci komiser yardımcısı başarılı bir şekilde ikna ederek üstgeçitten aşağı indirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken D-100 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İntihar girişiminde bulunan genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Altıntepe, İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:47 Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Goller arka arkaya geliyor! Beşiktaş, Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: D-100 karayolu trafiğini felç eden intihar girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]