Son dakika! İstanbul'da D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi. Biri zincirleme üç ayrı kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araç hasar gördü.

İlk kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 0499 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan kamyonetteki bir yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.