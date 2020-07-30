D-100 karayolunda bayram yoğunluğu - Son Dakika

D-100 karayolunda bayram yoğunluğu

100 karayolunu tercih etmeye başladı.

D-100 karayolunda bayram yoğunluğu, System.String[]

100 karayolunu tercih etmeye başladı. D-100 Karayolu Kaynaşlı kesiminde de bayram trafiği oluştu.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olunca memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda memleket yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, özellikle Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. TEM otoyolunu kullanan sürücüler nedeniyle yoğunluk artınca, trafikten sıkılan sürücüler Kaynaşlı gişelerden çıkarak rotasını D-100 Karayoluna çevirdi. D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde akıcı yoğunluk oluşurken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri de ilçe geçişinde herhangi bir sıkıntı olmaması için kontrol noktalarındaki personel sayısını iki katına çıkarttı. - DÜZCE

Ramazan Bayramı, D-100 Karayolu, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 07:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel D-100 karayolunda bayram yoğunluğu - Son Dakika
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