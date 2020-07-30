D-100 karayolunda bayram yoğunluğu - Son Dakika

D-100 karayolunda bayram yoğunluğu

TEM otoyolunun yoğunluğundan sıkılan sürücüler D-100'de yoğunluk oluşturdu

D-100 karayolunda ki bayram yoğunlu drone ile görüntülendi

DÜZCE - Kurban Bayramı nedeni ile yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşturunca, D-100 karayolunu tercih etmeye başladı. D-100 Karayolu Kaynaşlı kesiminde de bayram trafiği oluşturdu.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olunca memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda memleket yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, özellikle Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. TEM otoyolunu kullanan sürücüler nedeni ile yoğunluk artınca, trafikten sıkılan sürücüler Kaynaşlı gişelerden çıkarak rotasını D-100 Karayoluna çevirdi. D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkii'nde akıcı yoğunluk oluşurken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri de ilçe geçişinde herhangi bir sıkıntı olmaması için kontrol noktalarında ki personel sayısını iki katına çıkarttı.