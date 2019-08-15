Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolunda faciadan dönüldü
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D-100 Karayolunda faciadan dönüldü

1 saat önce

100 karayolu Harem istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü kaza yaptı.

D-100 Karayolunda faciadan dönüldü, System.String[]
D-100 karayolu Harem istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü kaza yaptı. Yağışın başlamasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülen otobüs şoförü refüje çarptıktan sonra dönerek yolun sol şeridinden sağ şeridine geçti ve bariyerlere çarparak durabildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, saat 05.20 sıralarında Göztepe köprüsünün gerisinde D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Samsun'dan 45 yolcusuyla İstanbul'a seyir halinde olan 53 AG 350 plakalı Bayram Bala yönetimindeki yolcu otobüsü D-100 Karayolu Göztepe köprüsü mevkinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda refüje çarptıktan sonra ters istikamete dönerek yolun sol tarafından sağ tarafına sürüklendi ve bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında korku dolu anlar yaşadıkları gözlemlenen 45 yolcu, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken maddi hasar oluştu. Trafik polisleri tarafından bir süre kapatılan yolda ekipler çalışma yaparken kaza esnasında kafasını ön koltuğun arkasına çarptığı belirtilen bir bebeğe acil sağlık personeli otobüs içerisinde müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
D-100 Karayolu, Harem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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