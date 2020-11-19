D-100 karayolunda ilginç olay, görenler şok oldu - Son Dakika

D-100 karayolunda ilginç olay, görenler şok oldu

Karayolunda onlarca sığırcık kuşu ölü gören vatandaşlar şaşkına döndü

Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. Kuşların ölüm sebepleri henüz bilinmezken, yaralı bir vatandaş ise yaralı kuşları kurtarabilmek için mücadele verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili inceleme başlattı.

İlginç olay, D-100 karayolu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Gökyüzünde danslarıyla kendilerine hayran bırakan onlarca sığırcık kuşu nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karayoluna düştü. Araçları ile bölgeden geçen bazı sürücüler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Durumu fark eden Kenan Esenboğa isimli bir sürücü ise aracını yolun kenarına çekerek yoldaki yaralı kuşları topladı. Birbirlerine yakın mesafelerde yolda ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen Esenboğa, bu anları kayıt altına aldı.

Bazı kuşların ölü bazı kuşların ise yaralı olduğunu gören hayvan sever vatandaş, duygularına hakim olamadı. Büyük üzüntü içerisinde yoldan tek tek topladığı kuşları kutulara koyan Kenan Esenboğa, durumu yetkililere bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Hendek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yolda inceleme yaptı. Kuşların kesin ölüm sebeplerinin bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.