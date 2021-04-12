D-100 karayolunda makaslayan 2 tır trafiği aksattı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda kontrolden çıkarak makas atan iki tır, trafikte aksamalara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Çorum'un Kargı ilçesi istikametine seyir halinde olan Ramazan Rustamov idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makas kesti. Günün ilerleyen saatlerinde yine Tosya'da D-100 karayolunda Çorum kavşağında H.M. idaresindeki 42 TC 332 plakalı tır da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makas kesti. Her iki kazada tırlarda maddi hasar oluşurken kaza sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ekipleri, D-100 karayolunda araç yol güvenliğini sağlayarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU