D-100 Karayolunda motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu - Son Dakika

D-100 Karayolunda motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu

- D-100 Karayolunda motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu 100 Karayolunda kaydedilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti.

- D-100 Karayolunda motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu

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İSTANBUL - 100 Karayolunda kaydedilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Üç motosikletin yer aldığı tehlikeli yolculukta yedi kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ki diğer sürücü ve yolcuların canlarını hiçe saydı.

Akıllara durgunluk veren trafik magandalığının adresi megakent İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 karayolu oldu. Kadıköy istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan üç motosikletin birisinde üç, diğer ikisinde sürücüyle birlikte iki kişi bulunuyordu. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda ön tekerleğin yerden bağlantısını keserek tek teker üzerinde giden genç kendi canlarını ve trafikteki diğer canları hiç düşünmeden tehlikeye soktu. Dakikalarca süren tehlikeli oyunda sürücüler sık sık emniyet şeridini de ihlal ederken seyir halinde olmamaları gereken şeritte bile ön tekerliği kaldırarak tek teker üzerinde yoluna devam etti.

Bazı otomobil sürücüleri trafik magandalarına tepki gösterdi

Sağ iki şeritte sık sık tehlikeli hareketlerde bulunan motosiklet sürücülerinde ve arkalarında oturan vatandaşlarda takması zorunlu olan kask bulunmazken trafiği tehlikeye düşüren her hareketin bulunduğu gözlemlendi. Bazı otomobil sürücüleri de selektör ve kornalarla tehlikeli yolculuğa tepki gösterirken bir otomobil, ön teker kaldırarak seyir halindeki motosikletlinin yanına yanaşarak sürücüyle konuştu. Hareketlerden anlaşıldığı kadarıyla kısa bir tartışmanın yaşanması bile motosikletli trafik magandasının tehlikeli oyununu durduramadı. D-100 karayolunda bir süre seyir halinde olan üç motosikletli yedi genç tehlikeli oyunlarına devam ederek gözden kayboldu.

D-100 Karayolu, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel D-100 Karayolunda motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu - Son Dakika
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