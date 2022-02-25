Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor - Son Dakika
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Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor

25.02.2022 10:01

Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor Maltepe'de yol çalışması tamamlandı, merdiven unutuldu İstanbul ulaşımının ana damarlarından biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürüyor.

Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor

Maltepe'de yol çalışması tamamlandı, merdiven unutuldu

İSTANBUL - İstanbul ulaşımının ana damarlarından biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında koyulan ve üstgeçitten orta refüje inen merdiven, yol çalışması bitmesine rağmen unutuldu. D-100 karayolunda refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

Maltepe'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Altıntepe üstgeçitinin ortasındaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında proje alanına inmek için koyulan merdivenin İBB yetkilerince unutulması, ortaya trajikomik görüntüler çıkardı. Akıllara aylar öncesinde Göztepe köprüsünden yine D-100 karayolunda orta refüje inen merdiven gelse de, Maltepe'de de manzara değişmedi. Yol çalışması tamamlansa da merdivenin kaldırılmamasına kimse anlam veremedi. Üstgeçitin ortasına yapılan ve D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inen merdivenin kaldırılmamasına vatandaşlar da tepki gösterdi. Öte yandan Altıntepe üst geçitindeki engelli rampasının yıllardır yapılmamasına rağmen üst geçidin ortasından D-100 karayolunda refüje inen merdiven koyulması dikkat çekti.

"Merdiven komik duruyor"

Üst geçidi sürekli kullanan Bünyamin Aydoğdu, "Bir hafta önce burada çalışma oldu. Merdiven bir haftadır burada ve nedenini bilmiyoruz. Cidden bu merdiven komik duruyor. Anlaşılır gibi değil, niye kaldırmadıklarını bilmiyoruz. Yol da olmadı sıkıntılı" dedi.

"Yola inen merdiven kaldırılsın kötü duruyor"

D-100 karayolunda orta refüje inen merdivenin kaldırılmasını isteyen Kuzey Doğan, "Maltepe'de kaç haftadır burada alt geçit çalışması var. Bu yollar kapalıydı. Bu merdiven de burada duruyor. Merdiveni niye kaldırmadılar, ben de anlamadım. Gelip kaldırsınlar, kötü duruyor, insanın gözünü yoruyor." diye konuştu.

"Belediye merdiveni unutmuş"

Maltepe'de yaşayan Fikriye Duran, "Belediye, çalışıyor ama bu merdiven gibi çok şeyi unutuyor. Maltepe'de yaşayan engellilerimiz oluyor. Engelli merdiveni de yarım kalmış geçen burada bir tane aile çok sıkıntı çekti." diye konuştu.

Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor
Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bostancı, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de şaşırtan merdiven... Bu merdiven D-100 karayolunun ortasına iniyor - Son Dakika
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