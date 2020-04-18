D-100 Karayolunda polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Son Dakika

D-100 Karayolunda polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

İSTANBUL - 100 karayolunda sokağa çıkma kıstılaması denetimleri havadan görüntülendi.

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde oluşturulan polis denetim noktasında ekipler seyir halindeki sürücülerin kimlik bilgilerini ve kısıtlamadan muaf olmalarını sağlayan belgeleri kontrol etti. Büyük çoğunluğu sağlık çalışanı olan sürücü ve araç içindeki yolculara geçiş hakkı tanıyan ekipler, kontrollerine gün boyunca devam edecek. Oluşturulan denetim noktası havadan da görüntülendi.