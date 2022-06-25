D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü

D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

ARACI HEMEN EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Durumu fark eden servis şoförü ise aracı hemen emniyet şeridine çekti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüsü saran alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRAFİK OLUŞTU

Yangın sebebi ile Adapazarı istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, midibüsün alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Midibüsün küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.