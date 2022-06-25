D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü

25.06.2022 14:20

Sakarya D-100 karayolunda işçi servisi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yandı. Yangından dolayı bölgede kısa süreli araç kuyrukları oluşurken, şoförün yangını fark ederek aracın emniyet şeridine çekmesi ise büyük bir faciayı önledi.

D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

ARACI HEMEN EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Durumu fark eden servis şoförü ise aracı hemen emniyet şeridine çekti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüsü saran alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

D-100'de korku dolu anlar! Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

TRAFİK OLUŞTU

Yangın sebebi ile Adapazarı istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

D-100'de korku dolu anlar! Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, midibüsün alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Midibüsün küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Ormanlık alandaki fabrika alevlere teslim oldu Ormanlık alandaki fabrika alevlere teslim oldu Dilovası'nda su kaydırağı fabrikasında yangın Dilovası'nda su kaydırağı fabrikasında yangın
Kaynak: İHA

Esentepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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