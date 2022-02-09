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D-100 karayolunda ticari otomobil ile kamyonetin tehlikeli kapışması kamerada - Son Dakika

D-100 karayolunda ticari otomobil ile kamyonetin tehlikeli kapışması kamerada

09.02.2022 22:50

100 karayolunda ticari otomobil ile kamyonetin tehlikeli kapışması kamerada D-100 karayolunu birbirine katan trafik magandaları kamerada D-100 karayolu Maltepe mevkiinde araçlarını birbirlerinin üzerine süren hafif ticari otomobil ile kamyonet sürücüsü, yolu adeta yarış pistine çevirdi.

D-100 karayolunda ticari otomobil ile kamyonetin tehlikeli kapışması kamerada

D-100 karayolunu birbirine katan trafik magandaları kamerada

İSTANBUL - D-100 karayolu Maltepe mevkiinde araçlarını birbirlerinin üzerine süren hafif ticari otomobil ile kamyonet sürücüsü, yolu adeta yarış pistine çevirdi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler hem araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü hem de aniden şerit değiştirdi. Trafik magandaları bu hareketleriyle kazaya davetiye çıkardı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de D-100 karayolu Kartal istikametinde ilerleyen iki sürücü trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. İddiaya göre sürücüler trafikte yaşadıkları gerilim sonrasında otoyolda araçlarını birbirinin üzerine sürdü. Trafiği tehlikeye atan otomobil ve kamyonet sürücüsü makas atarak trafikte seyir halinde bulundu. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan magandalar diğer vatandaşların canlarını da tehlikeye attı. Otomobil sürücüsü kamyonet sürücüsünün önüne geçerek kamyoneti durdurmaya çalıştı. Kamyonetin durmaması üzerine kovalamaca ve tehlikeli hareketler de devam etti.

Sürücülerin D-100 kara yolunda makas atarak ve birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attıkları o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kamyonet, Otomobil, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100 karayolunda ticari otomobil ile kamyonetin tehlikeli kapışması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100 karayolunda ticari otomobil ile kamyonetin tehlikeli kapışması kamerada - Son Dakika
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