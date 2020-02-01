D-100 Karayolunda trafik kazası; ikisi polis dört kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul trafiğinin ana arterlerinden birisi olan D100 Karayolu'nda meydana gelen iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ikisi polis olmak üzere dört kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleriyle birlikte Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine çarptı



Kaza, saat 04.00 sıralarında D100 Karayolu, Küçükyalı mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. İki aracın maddi hasarlı karıştığı trafik kazası için belirtilen adrese gelen Trafik polisleri ve herhangi bir yaralının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çevre güvenliğini alıp meydana gelen kazayla ilgili çalışma yaptıkları sırada kimliği öğrenilemeyen bir sürücü aracıyla iddiaya göre hızlı bir şekilde kazanın olduğu noktaya daldı. Bu kazayı da fark edemeyen ve yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sağlayamayan başka bir sürücü otomobiliyle yine kaza noktasındaki ekip otomobillerine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerine çok kısa sürede gelen diğer polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye götürülürken yaralanan diğer vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kaza için olay yerinde bulunan ve kazayla ilgili çalışma yaptıkları sırada talihsiz bir kaza sonrası yaralanan iki polis memurunun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı



İki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası trafik, polis denetiminde kontrollü bir şekilde akarken meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu, Ankara istikameti bir saat trafiğe kapatıldı. Yaralanan ikisi polis dört kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirilirken kazaya karışan üç polis otosuyla dört sivil vatandaşa ait otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası başka bir olumsuz durumun yaşanmaması için Erenköy itfaiye ekipleri kaza noktasında otomobilleri inceledi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü. - İSTANBUL