İstanbul ve Kocaeli'de işlenen cinayetlerin şüphelileri Sakarya'da - Son Dakika

İstanbul ve Kocaeli'de işlenen cinayetlerin şüphelileri Sakarya'da

yakalandı

Seyir halindeki minibüs şoförünü silahla vurarak öldürmüştü, özel harekat polisinin operasyonu ile yakalandı

SAKARYA - İstanbul ve Kocaeli'de işlenen 2 ayrı cinayetin şüphelileri, Sakarya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Pendik'te, seyir halindeki 34 M 5122 plakalı minibüs şoförü Servet Karaaslan, yan koltuğunda oturan H.Y. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırıya uğrayan şoför Karaaslan'ın kontrolünden çıkan araç duvara çarparak durabilmişti. Şoför Servet Karaaslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışmalarını genişleten polis ekipleri şahsın Sakaryalı olduğunu tespit etti. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bir evde silahlı şekilde saklandığı tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda şahıs H.Y.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Baskın sırasında balkondan kaçmaya çalışan şahıs, cinayet silahı ile birlikte yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kocaeli'de aracında silahlı saldırıya uğradı

Öte yandan, dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de bir cinayet işlendi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan ve Arifiye Belediyesi'nde personel olduğu öğrenilen Ahmet Seçgin isimli vatandaşın başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Seçkin'in öldürüldüğü tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Seçkin'i öldüren şahsın A.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. A.Ç. isimli şahıs, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sakarya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.