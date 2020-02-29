D-100 karayolunda yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa D-100 karayolunda yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

D-100 karayolunda yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Sakarya D-100 karayolu Akyazı ilçesi mevkiinde yolcu minibüsüyle hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya D-100 karayolu Akyazı ilçesi mevkiinde yolcu minibüsüyle hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Ormanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ormanköy'den Hendek istikametine giden yolun kenarında duran yolcu minibüsüne, otoyol inşaatına hafriyat taşıyan M.M.Ç. yönetimindeki 58 AAE 525 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kamyonun arkadan çarptığı minibüsü önüne katarak sürükledi. Kazada kamyon sürücüsü M.M.Ç, ve yol kenarında satış yapan C.Ç. üzerine gelen araçlardan kaçamayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekipleri, SAKTİM ve sağlık sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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