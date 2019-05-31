Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

49 dakika önce

100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Trafikte bayram yoğunluğu başladıİSTANBUL - İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı.

D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Trafikte bayram yoğunluğu başladı
İSTANBUL - İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Önümüzdeki Salı günü başlayacak Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü. İstanbul trafiğinde şimdiden bayram yoğunluğu baş gösterirken, D100 Karayolu Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, her iki yönlü yaşanan trafik yoğunluğu gözler önüne seriliyor.
D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:22 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:11:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]