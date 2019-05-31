D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Trafikte bayram yoğunluğu başladıİSTANBUL - İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:22 Kaynak: İHA
D-100 Karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Trafikte bayram yoğunluğu başladı
İSTANBUL - İstanbul
'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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'nı hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü. İstanbul trafiğinde şimdiden bayram yoğunluğu baş gösterirken, D100 Karayolu
Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, her iki yönlü yaşanan trafik yoğunluğu gözler önüne seriliyor.
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