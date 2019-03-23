Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı

D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı

47 dakika önce

100 Karayoluna bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı.

D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
D-100 Karayoluna bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar, yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi. Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:07 Kaynak: DHA

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