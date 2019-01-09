Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi

D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi

1 saat önce

100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi, System.String[]


D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

- Araç sürücülerinden görüntü

-Kazaya karışan bir sürücüsüyle röp. 

-Yaşanan trafik yoğunluğu

-Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu 

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:06 Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Araç, 3. Sayfa
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