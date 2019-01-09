D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi
11 dakika önce
100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
D-100 Karayolu Mecidiyeköy
katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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