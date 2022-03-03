D-100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı - Son Dakika
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D-100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı

03.03.2022 23:49

100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı D-100 Karayolundaki garip merdivenin kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında üst geçitten orta refüje inen fakat yol çalışması...

D-100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı

D-100 Karayolundaki garip merdivenin kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında üst geçitten orta refüje inen fakat yol çalışması bitmesine rağmen unutulan merdiven kaldırıldı. D-100 karayolunda refüje inmesiyle şaşırtan ilginç merdivenin kaldırılma çalışması ise havadan görüntülendi.

Maltepe'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Altıntepe üst geçitinin ortasındaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında proje alanına inmek için koyulan merdivenin İBB yetkililerince unutulması, ortaya trajikomik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Unutulan ve D-100 karayolunun ortasındaki refüje inen trajikomik merdiven vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Tepkilerin sonrasında D-100 karayolunda unutulan ilginç merdiven dün kaldırıldı. Kaldırılma çalışmaları ise dron ile havadan görüntülendi.

"Merdivenin kaldırılması iyi olmuş"

Merdivenin kaldırılmasını olumlu karşılayan Abdurrahman Aslan, "Ben bu üst geçitten Bostancı'ya gitmek için, sürekli geçiyorum. Buradaki merdiven de D-100 karayolundaki çalışma sonrası unutulmuştu. Şimdi kaldırılmış. Bu merdivenin buradan kaldırılması iyi olmuş" ifadelerini kullandı.

D-100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı
D-100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı
D-100 karayolunun ortasına inen garip merdiven kaldırıldı

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Kaynak: İHA

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