D-100'ü birbirine katan trafik magandası yakalandı

İSTANBUL'da D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerledikten sonra park halindeki bir otomobile çarparak hasar veren, daha sonra aracı geri çekme bahanesiyle tekrar direksiyona geçerek kaçan trafik magandası M.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 3 bin 255 lira para cezası kesilirken, adli işlem yapılmak üzere karakola teslim edildi.

Fatih, Millet Caddesi'nde önceki gün makas atarak ilerleyen bir otomobil kameralarca görüntülenmişti. Oldukça hızla ilerleyen otomobil D-100 Karayolu'na çıkarak Bakırköy istikametine yoluna devam ederken bu sırada yol kenarında duran bir otomobile çarparak hasar vermişti. Sürücü aşağı indikten bir süre sonra "Aracımı geri alayım" diyerek tekrar direksiyona geçmiş ve hızla olay yerinden kaçmıştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Bürosuna bağlı polisler görüntüleri inceleyerek kısa sürede sürücünün kimliğini tespit etti. Sivil trafik polisleri önceki gün trafik magandası sürücü M.E.'yi gözaltına aldı.

Sürücü M.E.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 36/3-B (Sürücü Belgesi Emniyet Birimlerinde Olduğu Halde Araç Kullanmak) maddesine istinaden 2018 TL, 46/2-g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi) maddesine istinaden 1002 TL ve 81/1-D (Kazayı Yetkililere Bildirmemek, Kaza Yerinden Ayrılmak) maddesine istinaden 235 TL olmak üzere toplam 3255 TL para ceza kesildi.

Ayrıca sürücü M.E. TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

- İstanbul