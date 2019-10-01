D-100'ü kilitleyen kaza (1)
1 saat önce
100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet devrildi.
D-100 Karayolu Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:39 Kaynak: DHA
'nda Avcılar
'dan Beylikdüzü
yönüne giden sebze yüklü kamyonet devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.
Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü kamyon Esenyurt
'taki Saadetdere Mevkii'ne geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra D-100 karayoluna girerek devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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Devrilen kamyonet ve kurtarma çalışmalarından görüntüler
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